Ехал в комендантский час без пропуска - в полиции рассказали новые подробности ночного смертельного ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Водитель автомобиля Honda, который ночью совершил смертельный наезд на военного на блокпосту в Киеве, ехал в комендантский час без пропуска. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница отдела коммуникации полиции в Киеве Юлия Гирдвилис, пишет УНН.
Цитата
«Насколько мы понимаем, скорее всего, он пытался успеть до начала комендантского часа заехать в Киев, спеша и в условиях тумана. К сожалению, имеем такие трагические последствия. Нет информации, что водитель имел пропуск», – сообщила Гирдвилис.
Детали
Также отмечается, что правоохранители проверили водителя на состояние опьянения. Как показал драгер, на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.
Виновника задержали в порядке статьи 208 УПК, решается вопрос о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Сегодня ночью на блокпосту при в’въезде в Киев водитель легковушки сбил военнослужащего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.