Ехал в комендантский час без пропуска - в полиции рассказали новые подробности ночного смертельного ДТП в Киеве

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«Насколько мы понимаем, скорее всего, он пытался успеть до начала комендантского часа заехать в Киев, спеша и в условиях тумана. К сожалению, имеем такие трагические последствия. Нет информации, что водитель имел пропуск», – сообщила Гирдвилис.

Детали

Также отмечается, что правоохранители проверили водителя на состояние опьянения. Как показал драгер, на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

Виновника задержали в порядке статьи 208 УПК, решается вопрос о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Сегодня ночью на блокпосту при в’въезде в Киев водитель легковушки сбил военнослужащего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.