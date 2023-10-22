Водію легковика, який на смерть збив військовослужбовця біля Києва, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Правоохоронці вручили підозру водію легковика, який у ніч на 22 жовтня на блокпосту при в’їзді до Києва збив військовослужбовця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Про це повідомляє УНН з посиланням на Поліцію Києва.
Цитата
“Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За даними поліції, водій автомобіля Honda, який вночі спричинив смертельний наїзд на військового на блокпосту у Києві, рухався у комендантську годину без перепустки.
Слідчі поліції Києва за фактом збиття військовослужбовця на блокпосту розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.