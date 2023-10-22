Водителю легковушки, который насмерть сбил военнослужащего под Киевом, сообщили о подозрении

Цитата

“Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным полиции, водитель автомобиля Honda, который ночью совершил смертельный наезд на военного на блокпосту в Киеве, двигался в комендантский час без пропуска.

Следователи полиции Киева по факту сбития военнослужащего на блокпосту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.