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Водителю легковушки, который насмерть сбил военнослужащего под Киевом, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 161217 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Правоохранители вручили подозрение водителю легковушки, который в ночь на 22 октября на блокпосту при въезде в Киев сбил военнослужащего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Водителю легковушки, который насмерть сбил военнослужащего под Киевом, сообщили о подозрении

Цитата

“Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным полиции, водитель автомобиля Honda, который ночью совершил смертельный наезд на военного на блокпосту в Киеве, двигался в комендантский час без пропуска.

Следователи полиции Киева по факту сбития военнослужащего на блокпосту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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