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В Киеве автомобиль сбил людей на остановке: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице, на улице Большая Васильковская, автомобиль "Тойота Авенсис" не справился с управлением и выехал на тротуар, пострадали двое пешеходов. Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

В Киеве автомобиль сбил людей на остановке: что известно

Детали

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и выехал на тротуар.

В результате наехал на двух пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта.

Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, медики оказывают им помощь.

В полиции отметили, что водитель прошел проверку на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, результат которого показал, что рулевой был трезв.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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