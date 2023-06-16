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У Китаї рекордна спека: через навантаження на електромережі проходять аварійні навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Декілька міст на півночі Китаю побили рекорди спеки цього тижня, різке підвищення температури призвело до перевантаження електропостачання країни і змусило владу провести імітацію аварійних навчань. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

У Китаї рекордна спека: через навантаження на електромережі проходять аварійні навчання

Деталі

Починаючи з березня температура в Китаї перевищує норму. Експерти-синоптики передбачають екстремальні умови по всій країні, які можуть побити торішній рекорди спеки, яка тривала понад два місяці.

За даними державних ЗМІ, у четвер Шицзячжуан у провінції Хебей цього року температура досягла 40 градусів Цельсія. Чжанцзякоу та Ченде, міста тієї ж провінції, також побили температурні рекорди червня.

У п'ятницю Центральне метеорологічне управління видало низку попереджень про підвищену спеку. Очікується, що температура в столиці Пекіні буде 37-39°C до суботи, а метеорологічна обсерваторія Тяньцзіня підвищила рівень загрози до червоного. Там температура очікується до 40°C.

Доповнення

Як заявляють в Reuters, через спеку оператори електромереж країни перебувають у стані підвищеної готовності, а деякі міста на півдні попереджають фірми та людей щодо обмеження споживання.

У четвер Національне енергетичне управління Китаю провело тренування з надзвичайних ситуацій у державній мережі Східного Китаю, імітуючи стрибок напруги та відключення, щоб підготувати механізми раннього попередження та управління енергопостачанням.

Регіональна мережа Східного Китаю, яка обслуговує економічно ключові міста, такі як Шанхай і Ханчжоу, очікує пікове навантаження понад 397 гігаватів цього літа. Згідно з даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергії за 2021 рік, це більше, ніж загальна потужність Японії з виробництва електроенергії.

Також у четвер державні енергетичні та водопровідні компанії Шанхаю оприлюднили заходи для задоволення потреб в електроенергії та воді в літній сезон, щоб запобігти потенційному дефіциту, який був у країні минулого року.

Нагадаємо

Минулого місяця в Шанхаї був найспекотніший травневий день за понад століття. Температура на станції метро Сюйцзяхуей досягла 36,1 градуса за Цельсієм.

За даними метеорологічної служби, це на цілий градус вище за старий рекорд, 35,7°C, який був зафіксований чотири рази раніше, у 1876, 1903, 1915 і 2018 роках.

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