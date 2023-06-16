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В Китае рекордная жара: из-за нагрузки на электросети проходят аварийные учения

Киев • УНН

 • 897126 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Несколько городов на севере Китая побили рекорды жары на этой неделе, резкое повышение температуры привело к перегрузке электроснабжения страны и заставило власти провести имитацию аварийных учений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Китае рекордная жара: из-за нагрузки на электросети проходят аварийные учения

Детали

Начиная с марта температура в Китае превышает норму. Эксперты-синоптики предсказывают экстремальные условия по всей стране, которые могут побить прошлогодний рекорды жары, которая длилась более двух месяцев.

По данным государственных СМИ, в четверг Шицзячжуан в провинции Хэбэй в этом году температура достигла 40 градусов Цельсия. Чжанцзякоу и Чэндэ, города той же провинции, также побили температурные рекорды июня.

В пятницу Центральное метеорологическое управление выдало ряд предупреждений о повышенной жаре. Ожидается, что температура в столице Пекине будет 37-39°C до субботы, а метеорологическая обсерватория Тяньцзиня повысила уровень угрозы до красного. Там температура ожидается до 40°C.

Дополнение

Как заявляют в Reuters, из-за жары операторы электросетей страны находятся в состоянии повышенной готовности, а некоторые города на юге предупреждают фирмы и людей об ограничении потребления.

В четверг Национальное энергетическое управление Китая провело тренировку по чрезвычайным ситуациям в государственной сети Восточного Китая, имитируя скачок напряжения и отключения, чтобы подготовить механизмы раннего предупреждения и управления энергоснабжением.

Региональная сеть Восточного Китая, которая обслуживает экономически ключевые города, такие как Шанхай и Ханчжоу, ожидает пиковую нагрузку более 397 гигаватт этим летом. Согласно данным Международного агентства по возобновляемой энергии за 2021 год, это больше, чем общая мощность Японии по производству электроэнергии.

Также в четверг государственные энергетические и водопроводные компании Шанхая обнародовали меры для удовлетворения потребностей в электроэнергии и воде в летний сезон, чтобы предотвратить потенциальный дефицит, который был в стране в прошлом году.

Напомним

В прошлом месяце в Шанхае был самый жаркий майский день за более чем столетие. Температура на станции метро Сюйцзяхуэй достигла 36,1 градуса по Цельсию.

По данным метеорологической службы, это на целый градус выше старого рекорда, 35,7°C, который был зафиксирован четыре раза ранее, в 1876, 1903, 1915 и 2018 годах.

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