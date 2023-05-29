В Шанхаї зафіксували найспекотніший травневий день за 100 років
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Шанхай зафіксував найспекотніший травневий день за понад 100 років у понеділок, повідомила міська метеорологічна служба, побивши попередній максимум на цілий градус. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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"О 13:09 температура на станції метро Сюйцзяхуей досягла 36,1 градуса за Цельсієм, побивши 100-річний рекорд найвищої температури в травні", - йдеться в повідомленні на офіційному акаунті служби у Weibo.
Деталі
За повідомленням метеорологічної служби, ближче до вечора температура на жвавій станції піднялася ще вище до 36,7°C.
За даними служби, це на цілий градус вище за старий рекорд, 35,7°C, який був зафіксований чотири рази раніше, у 1876, 1903, 1915 і 2018 роках.
Жителі Шанхаю знемагали під пекучим сонцем після полудня, а деякі додатки показували "за відчуттями" оцінку температури понад 40°C.
Смертельна спека
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У нещодавньому звіті Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату міститься попередження про те, що "кожний крок глобального потепління посилюватиме множинні та одночасні небезпеки".
У травні Організація Об'єднаних Націй попередила, що майже напевно 2023–2027 роки стануть найтеплішим п'ятирічним періодом із будь-коли зареєстрованих, оскільки парникові гази та Ель-Ніньо в сукупності викликають різке підвищення температури.