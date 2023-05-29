В Шанхае зафиксировали самый жаркий майский день за 100 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Шанхай зафиксировал самый жаркий майский день за более чем 100 лет в понедельник, сообщила городская метеорологическая служба, побив предыдущий максимум на целый градус. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
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"В 13:09 температура на станции метро Сюйцзяхуэй достигла 36,1 градуса по Цельсию, побив 100-летний рекорд самой высокой температуры в мае", — говорится в сообщении в официальном аккаунте службы в Weibo.
Детали
По сообщению метеорологической службы, ближе к вечеру температура на оживлённой станции поднялась ещё выше до 36,7°C.
По данным службы, это на целый градус выше старого рекорда, 35,7°C, который был зафиксирован четыре раза ранее, в 1876, 1903, 1915 и 2018 годах.
Жители Шанхая изнемогали под палящим солнцем после полудня, а некоторые приложения показывали "по ощущениям" оценку температуры более 40°C.
Смертельная жара
В некоторых частях Индии в середине апреля температура превышала 44°C, при этом по меньшей мере 11 смертей вблизи Мумбаи были связаны с тепловым ударом за один день.
В Таиланде была зафиксирована самая высокая температура за всю историю - 45,4°C, а в провинции Сайнябули в Лаосе - 42,9°C, что является рекордом температуры в стране, говорится в исследовании, проведенном группой World Weather Attribution.
В недавнем отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата содержится предупреждение о том, что "каждый шаг глобального потепления будет усиливать множественные и одновременные опасности".
В мае Организация Объединенных Наций предупредила, что почти наверняка 2023–2027 годы станут самым теплым пятилетним периодом из когда-либо зарегистрированных, поскольку парниковые газы и Эль-Ниньо в совокупности вызывают резкое повышение температуры.