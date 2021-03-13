У Хорватії після вакцинації AstraZeneca померла жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Хорватії померла жінка після вакцинації препаратом AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на HRT.
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За даними Хорватського агентства лікарських засобів та медичних товарів, 91-річна громадянка померла від легеневої емболії після вакцинації препаратом AstraZeneca.
Зазначили, що Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) проводить оцінку випадків тромбоемболії, пов'язаних із часом введення вакцини COVID-19 AstraZeneca.
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У ВООЗ заявили, що користь від вакциниAstraZeneca продовжує переважати ризики.
Влада Австрії в якості запобіжного заходу вирішила призупинити використання партії вакцини AstraZeneca в зв'язку зі смертю однієї прищепленої жінки та інфікуванням іншої.
Нагадаємо, що 11 березня органи охорони здоровʼя Данії, Норвегії, Румунії та Ісландії призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів у вакцинованих. Після цього до переліку долучилися ще кілька країн, в тому числі Австрія, Таїланд, Італія, Болгарія.