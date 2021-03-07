В Австрії призупинили вакцинацію партією AstraZeneca після смерті жінки

Що відомо

49-річна жінка, яка отримала щеплення від COVID-19, померла в результаті важких порушень згортання крові. В іншої прищепленої — жінки 35 років — розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, в даний час вона видужує. Однак відомство зазначає, що прямих даних про зв’язок ускладнень з вакцинацією немає.

Обидві жінки отримали вакцину з однієї і тієї ж партії препарату в клініці в Цветль (федеральна земля Нижня Австрія). Відомство початок розслідування для з’ясування обставин події.

Контекст

В кінці лютого Швейцарський фармакологічний інститут (Swissmedic, національний регулятор у сфері обігу ліків) після початку вакцинації від коронавірусної інфекції отримав 16 повідомлень про смерть після щеплень. Інститут зазначив, що середній вік померлих становить близько 86 років, у багатьох були діагностовані хронічні захворювання.

Станом на 24 лютого агентство Swissmedic проаналізувало 364 повідомлення про побічні явища після вакцинації від коронавірусу. З них 199 стосувалися препарату Pfizer-BioNTech, а 154 — вакцини компанії Moderna. У 95 випадках після вакцинації у тих, хто був прищеплений, спостерігалися побічні ефекти, деяких вакцинованих госпіталізували.

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Про побічні ефекти вакцини Moderna також сказано в листі американських медиків в журналі New England Journal of Medicine. Дослідники вивчили реакцію на щеплення у 30 тис. людей. Побічні ефекти були виявлені у 12 тис. осіб через кілька днів після введення першої дози препарату. Вони проявилися поруч з місцем ін’єкції “вже після повного розсмоктування локальних і системних симптомів, що асоціюються з вакцинацією”.