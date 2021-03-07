Шмигаль: за п'ять днів в Україні на безкоштовну вакцинацію записалося понад 155 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні за п'ять днів на безкоштовну COVID-вакцинацію записалося понад 155 тисяч осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян. Кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та вебпортал Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19)", - написав Шмигаль.
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За словами Прем'єра, Дані будуть внесені до електронного списку очікування, що дасть змогу організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинування.
Після заповнення заявки українці отримають запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.
Шмигаль додав, що цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані "паспорти вакцинації".
Ситуація з вакцинацією в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.