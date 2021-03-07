Шмыгаль: за пять дней в Украине на бесплатную вакцинацию записалось более 155 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине за пять дней на бесплатную COVID-вакцинацию записалось более 155 тысяч человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"С 1 марта в Украине начала работать услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан. Каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и вебпортал Дия или с помощью национального контактного центра Минздрава (0800 60 20 19)", - написал Шмыгаль.
Детали
По словам Премьера, данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации.
После заполнения заявки украинцы получат приглашение на пункты прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.
Шмыгаль добавил, что цифровая система, разработанная Минцифры и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации".
Ситуация с вакцинацией в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.