В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Власти Австрии в качестве меры пресечения решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и инфицированием другой. Об этом говорится в сообщении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG), передает УНН.
Что известно
49-летняя женщина, которая получила прививку от COVID-19, умерла в результате тяжелых нарушений свертывания крови. У другой привитой — женщины 35 лет — развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает. Однако ведомство отмечает, что прямых данных о связи осложнений с вакцинацией нет.
Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветль (федеральная земля Нижняя Австрия). Ведомство начало расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Контекст
В конце февраля Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере обращения лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смерти после прививок. Институт отметил, что средний возраст умерших составляет около 86 лет, у многих были диагностированы хронические заболевания.
По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата Pfizer-BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna. В 95 случаях после вакцинации у тех, кто был привит, наблюдались побочные эффекты некоторых вакцинированных госпитализировали.
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О побочных эффектах вакцины Moderna также сказано в письме американских медиков в журнале New England Journal of Medicine. Исследователи изучили реакцию на прививку в 30 тыс. человек. Побочные эффекты были обнаружены в 12 тыс. человек через несколько дней после введения первой дозы препарата. Они проявились рядом с местом инъекции “уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциированных с вакцинацией”.