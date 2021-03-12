Болгарія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

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Премʼєр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився призупинити вакцинацію препаратом від AstraZeneca.

Заборона аналогічно триватиме допоки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви щодо безпеки вакцини.

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Нагадаємо, що 11 березня органи охорони здоровʼя Данії, Норвегії, Румунії та Ісландії призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів у вакцинованих. Після цього до переліку долучилися ще кілька країн, в тому числі Австрія, Таїланд і Італія.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати, у той час як ведеться розслідування випадків утворення тромбів, які спонукали кілька європейських країн призупинити використання вакцини.