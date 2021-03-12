Болгарія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Болгарії тимчасово призупинили вакцинацію людей від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Раніше аналогічне рішення ухвалив ряд країн ЄС через повідомлення про те, що препарат спричиняє утворення тромбів і після смертей людей, що вже отримали щеплення. Про це повідомив Премʼєр Болгарії Бойко Борисов, пише УНН.
Деталі
Премʼєр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився призупинити вакцинацію препаратом від AstraZeneca.
Заборона аналогічно триватиме допоки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви щодо безпеки вакцини.
Доповнення
Нагадаємо, що 11 березня органи охорони здоровʼя Данії, Норвегії, Румунії та Ісландії призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів у вакцинованих. Після цього до переліку долучилися ще кілька країн, в тому числі Австрія, Таїланд і Італія.
Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати, у той час як ведеться розслідування випадків утворення тромбів, які спонукали кілька європейських країн призупинити використання вакцини.