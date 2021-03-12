Болгария приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Болгарии временно приостановили вакцинацию людей от коронавируса препаратом AstraZeneca. Ранее аналогичное решение принял ряд стран ЕС из-за сообщения о том, что препарат вызывает образование тромбов и после смерти людей, уже получивших прививки. Об этом сообщил Премьер Болгарии Бойко Борисов, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca.
Запрет аналогично продлится пока Европейское агентство по лекарственным средствам не опровергнет все сомнения относительно безопасности вакцины.
Дополнение
Напомним, что 11 марта органы здравоохранения Дании, Норвегии, Румынии и Исландии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбов у вакцинированных. После это к списку присоединились еще несколько стран, включая Австрию, Таиланд и Италию.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать, в то время как ведется расследование случаев образования тромбов, которые побудили несколько европейских стран приостановить использование вакцины.