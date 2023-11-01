У Херсоні через обстріли росіян загинула жінка, ще дві людини травмовані — Мрочко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію 1 листопада загинула жінка, та зазнали поранення ще дві людини. Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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“У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали троє людей! Одна жінка загинула на місці удару, який армія рф завдала зранку по середмістю Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Вона працювала у міській військовій адміністрації. Ще одна жінка зазнала тяжких травм. За її здоров’я наразі борються лікарі. Чоловік отримав легкі поранення”, — розповіли про жертв російської агресії в МВА.
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Не минулось без атак росіян і в інших громадах регіону.
Зокрема, у середу 1 листопада окупанти знищили заклад освіти у Бериславському районі. За даними очільника Херсонської ОВА армійці рф скинули дві авіабомби на дитячий садочок. Він вщент зруйнований.
Нагадаємо
Раніше у Херсонській ОВА повідомили що російські військові скинули вибухівку з дрона на 68-річого чоловіка у Зміївці. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги.