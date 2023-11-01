Атака рф з безпілотника на селище в Херсонщині: в ОВА уточнили, що у Зміївці постраждав літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Херсонській ОВА виправили інформацію стосовно стосовно атаки на Новорайськ. За уточненими даними, російські військові у Зміївці скинули вибухівку з дрона на 68-річого чоловіка, повідомляє УНН.
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«У Зміївці окупанти атакували з безпілотника 68-річного чоловіка. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз йому надають медичну допомогу у лікарні», - йдеться у повідомленні.
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У Херсонській ОВА повідомляли, що російські війська з безпілотника скинули вибухівку на Новорайськ Херсонської області і вона влучила у 68-річну жінку.