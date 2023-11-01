На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на літню жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. російські війська з безпілотника скинули вибухівку на Новорайськ Херсонської області. Вона влучила у 68-річну жінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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«У Новорайську окупанти атакували з безпілотника місцеву жительку. Вибухівку скинули на 68-річну жінку. Вона дістала поранення», - йдеться у повідомленні ОВА.
Зазначається, що у потерпілої медитки діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз їй надають медичну допомогу у лікарні.
Доповнення
Російські війська за минулу добу випустили 30 керованих авіабомб на населені пункти Херсонської області. Через ворожі обстріли минулої доби відомо про загиблого та 8 поранених людей.