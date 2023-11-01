Окупанти протягом жовтня понад 600 разів обстрілювали населені пункти Херсонської громади - Мрочко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У жовтні російська армія, з позицій на тимчасово окупованому лівому березі, випустила в бік Херсонської міської територіальної громади 2 706 снарядів, вбивши 8 та поранивши 80 мирних жителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко.
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«У жовтні армія рф з тимчасово окупованого лівого берега 602 рази обстріляла населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Випустила при цьому 2 706 снарядів. Поранила 80 мирних жителів, 8 – убила», - інформує голова Херсонської МВА.
Раніше
УНН повідомляв, що Херсон вранці 1 листопада вкотре атакували російські війська. Поцілили біля багатоповерхівок. Відомо про жертву – співробітницю МВА, та двох травмованих.
Додамо
Російські війська за минулу добу 94 рази обстріляли Херсонську область, випустили 30 керованих авіабомб, відомо про загиблого та 8 поранених людей.