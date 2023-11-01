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The Guardian

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Окупанти обстріляли центр Херсона: загинула співробітниця МВА, є травмовані – ОП

Київ • УНН

 • 100303 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська вранці першого дня листопада обстріляли центр Херсона, поцілили біля багатоповерхівок. Повідомляється про жертву – співробітницю МВА, та травмованих. Про це пише УНН із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Олексій Кулебу та голову Херсонської МВА Романа Мрочко.

Окупанти обстріляли центр Херсона: загинула співробітниця МВА, є травмовані – ОП

Цитата

"Херсон. Близько 9 ранку чергового обстрілу зазнав центр міста. Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані.», - написав Кулеба у Telegram.

За його словами, постраждалим надається уся необхідна допомога.

Доповнення

Своєю чергою голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомляє про трьої поранених.

«На момент атаки жінки і чоловіки перебували на вулиці. Усі вони - співробітники Херсонської міської військової адміністрації, Департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів», - написав Мрочко у Telegram.

За його словами, поранена жінка у важкому стані. У неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Чоловік ушпиталений у стані середньої тяжкості.

Додамо 

Російські війська за минулу добу 94 рази обстріляли Херсонську область, випустили 30 керованих авіабомб, відомо про загиблого та 8 поранених людей.

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