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Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибла сотрудница МВА, есть травмированные - ОП

Киев • УНН

 • 100303 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска утром первого дня ноября обстреляли центр Херсона, попали возле многоэтажек. Сооюбщается о жертве – сотруднице МВА, и травмированных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Алексей Кулебу и председателя Херсонской МВА Романа Мрочко.

Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибла сотрудница МВА, есть травмированные - ОП

Цитата

"Херсон. Около 9 утра очередному обстрелу подвергся центр города. От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое коллег из Департамента градостроительства - ранены, одна из них в тяжелом состоянии», - написал Кулеба в Telegram.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Дополнение

В свою очередь глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщает о трех раненых.

«На момент атаки женщины и мужчины находились на улице. Все они - сотрудники Херсонской городской военной администрации, Департамента градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов», - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, раненая женщина в тяжелом состоянии. У нее травматическая ампутация левого предплечья, ранение брюшной полости. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Добавим 

Российские войска за минувшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.

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