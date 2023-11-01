Херсонщину ворог обстріляв 94 рази, випустив 30 керованих авіабомб, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська за минулу добу 94 рази обстріляли Херсонську область, випустили 30 керованих авіабомб, відомо про загиблого та 8 поранених людей, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини", - написав Прокудін у Телеграм.
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російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні.
Зі слів голови ОВА, влучання КАБ були у Бериславському та Херсонському районах.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.