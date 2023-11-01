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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Калибр (семейство ракет)

Херсонскую область враг обстрелял 94 раза, выпустил 30 управляемых авиабомб, есть жертва

Киев • УНН

 • 59848 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Херсонскую область враг обстрелял 94 раза, выпустил 30 управляемых авиабомб, есть жертва

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Зафиксировано 30 прилетов УАБ по населенным пунктам Херсонской области", - написал Прокудин в Телеграм.

Детали

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне.

По словам главы ОВА, попадания УАБ были в Бериславском и Херсонском районах.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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