Херсонскую область враг обстрелял 94 раза, выпустил 30 управляемых авиабомб, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 94 обстрела, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Зафиксировано 30 прилетов УАБ по населенным пунктам Херсонской области", - написал Прокудин в Телеграм.
Детали
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне.
По словам главы ОВА, попадания УАБ были в Бериславском и Херсонском районах.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - сообщил Прокудин.