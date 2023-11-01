Оккупанты в течение октября более 600 раз обстреливали населенные пункты Херсонской громады - Мрочко

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 31561 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 15362 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 41214 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 138248 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 51435 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 107558 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 161008 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153127 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154331 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159871 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 61592 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 64821 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 59725 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 76222 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 19954 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 31562 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 77704 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 138258 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 243760 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 296205 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 20998 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 47158 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46088 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 59205 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80238 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Оккупанты в течение октября более 600 раз обстреливали населенные пункты Херсонской громады - Мрочко

Киев • УНН

 • 126200 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре российская армия, с позиций на временно оккупированном левом берегу, выпустила в сторону Херсонской городской территориальной общины 2 706 снарядов, убив 8 и ранив 80 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Херсонской МВА Романа Мрочко.

Оккупанты в течение октября более 600 раз обстреливали населенные пункты Херсонской громады - Мрочко

Цитата

«В октябре армия рф с временно оккупированного левого берега 602 раза обстреляла населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Выпустила при этом 2 706 снарядов. Ранила 80 мирных жителей, 8 – убила», - информирует глава Херсонской МВА.

Ранее

УНН сообщал, что Херсон утром 1 ноября в очередной раз атаковали российские войска. Попали возле многоэтажек. Известно о жертве – сотруднице МВА, и двух травмированных.

Добавим

Российские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68