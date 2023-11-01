Оккупанты в течение октября более 600 раз обстреливали населенные пункты Херсонской громады - Мрочко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре российская армия, с позиций на временно оккупированном левом берегу, выпустила в сторону Херсонской городской территориальной общины 2 706 снарядов, убив 8 и ранив 80 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Херсонской МВА Романа Мрочко.
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«В октябре армия рф с временно оккупированного левого берега 602 раза обстреляла населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Выпустила при этом 2 706 снарядов. Ранила 80 мирных жителей, 8 – убила», - информирует глава Херсонской МВА.
Ранее
УНН сообщал, что Херсон утром 1 ноября в очередной раз атаковали российские войска. Попали возле многоэтажек. Известно о жертве – сотруднице МВА, и двух травмированных.
Добавим
Российские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.