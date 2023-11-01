На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона на пожилую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. российские войска с беспилотника сбросили взрывчатку на Новорайск Херсонской области. Она попала в 68-летнюю женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
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«В Новорайске оккупанты атаковали с беспилотника местную жительницу. Взрывчатку сбросили на 68-летнюю женщину. Она получила ранения», - говорится в сообщении ОВА.
Отмечается, что у пострадавшей медики диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в больнице.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки выпустили 30 управляемых авиабомб на населенные пункты Херсонской области. Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки известно о погибшем и 8 раненых людях.