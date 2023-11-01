Атака рф с беспилотника на поселок в Херсонской области: в ОВА уточнили, что в Змиевке пострадал пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Херсонской ОВА исправили информацию относительно атаки на Новорайск. По уточненным данным, российские военные в Змиевке сбросили взрывчатку с дрона на 68-летнего мужчину, сообщает УНН.
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«В Змиевке оккупанты атаковали с беспилотника 68-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице», - говорится в сообщении.
Ранее
В Херсонской ОВА сообщали, что российские войска с беспилотника сбросили взрывчатку на Новорайск Херсонской области и она попала в 68-летнюю женщину.