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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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10:26 • 11617 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Калибр (семейство ракет)

Атака рф с беспилотника на поселок в Херсонской области: в ОВА уточнили, что в Змиевке пострадал пожилой мужчина

Киев • УНН

 • 137304 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Херсонской ОВА исправили информацию относительно атаки на Новорайск. По уточненным данным, российские военные в Змиевке сбросили взрывчатку с дрона на 68-летнего мужчину, сообщает УНН.

Атака рф с беспилотника на поселок в Херсонской области: в ОВА уточнили, что в Змиевке пострадал пожилой мужчина

Цитата

«В Змиевке оккупанты атаковали с беспилотника 68-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице», - говорится в сообщении.

Ранее

В Херсонской ОВА сообщали, что российские войска с беспилотника сбросили взрывчатку на Новорайск Херсонской области и она попала в 68-летнюю женщину.

Украинские Национальные Новости

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