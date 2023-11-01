В Херсоне из-за обстрелов россиян погибла женщина, еще два человека травмированы — Мрочко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии 1 ноября погибла женщина, и получили ранения еще два человека. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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“В Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии пострадали три человека! Одна женщина погибла на месте удара, который армия рф нанесла утром по центру Херсона с временно оккупированного левого берега. Она работала в городской военной администрации. Еще одна женщина получила тяжелые травмы. За ее здоровье’я сейчас борются врачи. Мужчина получил легкие ранения”, — рассказали о жертвах российской агрессии в МВА.
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Не обошлось без атак россиян и в других общинах региона.
В частности, в среду 1 ноября оккупанты уничтожили учебное заведение в Бериславском районе. По данным главы Херсонской ОГА армейцы рф сбросили две авиабомбы на детский сад. Он полностью разрушен.
Напомним
Ранее в Херсонской ОВА сообщили что российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 68-летнего мужчину в Змиевке. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги.