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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Херсоне из-за обстрелов россиян погибла женщина, еще два человека травмированы — Мрочко

Киев • УНН

 • 229162 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии 1 ноября погибла женщина, и получили ранения еще два человека. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне из-за обстрелов россиян погибла женщина, еще два человека травмированы — Мрочко

Цитата

“В Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии пострадали три человека! Одна женщина погибла на месте удара, который армия рф нанесла утром по центру Херсона с временно оккупированного левого берега. Она работала в городской военной администрации. Еще одна женщина получила тяжелые травмы. За ее здоровье’я сейчас борются врачи. Мужчина получил легкие ранения”, — рассказали о жертвах российской агрессии в МВА.

Дополнительно

Не обошлось без атак россиян и в других общинах региона.

В частности, в среду 1 ноября оккупанты уничтожили учебное заведение в Бериславском районе. По данным главы Херсонской ОГА армейцы рф сбросили две авиабомбы на детский сад. Он полностью разрушен.

Напомним

Ранее в Херсонской ОВА сообщили что российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 68-летнего мужчину в Змиевке. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги.

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