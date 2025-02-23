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У Херсоні через атаки дрона чоловік зазнав уламкового ураження грудної клітини та втратив обидві ноги

У Херсоні через атаки дрона чоловік зазнав уламкового ураження грудної клітини та втратив обидві ноги

Київ • УНН

 • 23126 перегляди

У Дніпровському районі Херсона 45-річний чоловік постраждав від атаки ворожого безпілотника. Потерпілий втратив обидві ноги та отримав множинні поранення, зараз лікарі борються за його життя.

У Дніпровському районі Херсона через ворожу дронову атаку постражав чоловік. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

Сьогодні близько 13:00 у Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки безпілотника серйозно постраждав 45-річний місцевий житель. У результаті вибуху чоловік зазнав тяжких поранень, зокрема мінно-вибухової травми, уламкового ураження грудної клітини та втратив обидві ноги. 

Потерпілого у критичному стані доправили до лікарні, де лікарі борються за його життя, надаючи всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що терористи обстріляли населені пункти Херсонщини з різних видів озброєння, включаючи дрони та артилерію. Внаслідок атак поранено поліцейського та місцевого жителя, пошкоджено будинки та автомобілі.

Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалі та руйнування23.02.25, 12:31 • 24183 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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