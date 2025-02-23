Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалі та руйнування

Херсонщина знову зазнала численних обстрілів з боку ворожих військ. Під вогнем опинились як цивільні об'єкти, так і люди. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

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Згідно з інформацією, ворожі безпілотники, артилерійські та мінометні удари, а також реактивні системи залпового вогню призвели до нових руйнувань.

Одним із найбільш пошкоджених став приватний будинок у селі Дудчани, де вибухи FPV-дронів спричинили значні пошкодження. У Херсоні під обстріл потрапив легковий автомобіль, а також постраждав поліцейський, який наразі перебуває в лікарні з пораненням. Йому 22 роки.

Берислав, який протягом дня був під атаками БпЛА, зазнав пошкоджень через вибухи в районі місцевого магазину. Ворожі дрони також атакували Антонівку, де один з них влучив у багатоповерхівку, що стало причиною пожежі автомобіля та поранення чоловіка віком 58 років.

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