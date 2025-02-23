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05:23 • 10275 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121930 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182310 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146752 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138374 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117120 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107831 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102977 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141480 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалі та руйнування

Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

 • 24183 перегляди

Ворожі війська обстріляли населені пункти Херсонщини з різних видів озброєння, включаючи дрони та артилерію. Внаслідок атак поранено поліцейського та місцевого жителя, пошкоджено будинки та автомобілі.

Херсонщина знову зазнала численних обстрілів з боку ворожих військ. Під вогнем опинились як цивільні об'єкти, так і люди. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, ворожі безпілотники, артилерійські та мінометні удари, а також реактивні системи залпового вогню призвели до нових руйнувань.

Одним із найбільш пошкоджених став приватний будинок у селі Дудчани, де вибухи FPV-дронів спричинили значні пошкодження. У Херсоні під обстріл потрапив легковий автомобіль, а також постраждав поліцейський, який наразі перебуває в лікарні з пораненням. Йому 22 роки.

Берислав, який протягом дня був під атаками БпЛА, зазнав пошкоджень через вибухи в районі місцевого магазину. Ворожі дрони також атакували Антонівку, де один з них влучив у багатоповерхівку, що стало причиною пожежі автомобіля та поранення чоловіка віком 58 років.

Під завалами висотки у Херсоні знайдено останню зі зниклих безвісти після удару російських загарбників 20.02.25, 18:51 • 34845 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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