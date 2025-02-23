Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавшие и разрушения

Херсонщина снова подверглась многочисленным обстрелам со стороны вражеских войск. Под огнем оказались как гражданские объекты, так и люди. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, вражеские беспилотники, артиллерийские и минометные удары, а также реактивные системы залпового огня привели к новым разрушениям.

Одним из самых поврежденных стал частный дом в селе Дудчаны, где взрывы FPV-дронов вызвали значительные повреждения. В Херсоне под обстрел попал легковой автомобиль, а также пострадал полицейский, который сейчас находится в больнице с ранением. Ему 22 года.

Берислав, который в течение дня был под атаками БпЛА, получил повреждения из-за взрывов в районе местного магазина. Вражеские дроны также атаковали Антоновку, где один из них попал в многоэтажку, что стало причиной пожара автомобиля и ранения мужчины в возрасте 58 лет.

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