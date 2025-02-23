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Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавшие и разрушения

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавшие и разрушения

Киев  •  УНН

 • 9494 просмотра

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Вражеские войска обстреляли населенные пункты Херсонщины из различных видов вооружения, включая дроны и артиллерию. В результате атак ранены полицейский и местный житель, повреждены дома и автомобили.

Херсонщина снова подверглась многочисленным обстрелам со стороны вражеских войск. Под огнем оказались как гражданские объекты, так и люди. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, вражеские беспилотники, артиллерийские и минометные удары, а также реактивные системы залпового огня привели к новым разрушениям.

Одним из самых поврежденных стал частный дом в селе Дудчаны, где взрывы FPV-дронов вызвали значительные повреждения. В Херсоне под обстрел попал легковой автомобиль, а также пострадал полицейский, который сейчас находится в больнице с ранением. Ему 22 года.

Берислав, который в течение дня был под атаками БпЛА, получил повреждения из-за взрывов в районе местного магазина. Вражеские дроны также атаковали Антоновку, где один из них попал в многоэтажку, что стало причиной пожара автомобиля и ранения мужчины в возрасте 58 лет.

Под завалами высотки в Херсоне найдена последняя из пропавших без вести после удара российских захватчиков20.02.25, 18:51 • 33181 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
khersonХерсон

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