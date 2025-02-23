В Херсоне из-за атаки дрона мужчина получил обломочное поражение грудной клетки и потерял обе ноги
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона 45-летний мужчина пострадал от атаки вражеского беспилотника. Пострадавший потерял обе ноги и получил множественные ранения, сейчас врачи борются за его жизнь.
В Днепровском районе Херсона из-за вражеской дроновую атаку пострадал мужчина. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Сегодня около 13:00 в Днепровском районе Херсона в результате атаки беспилотника серьезно пострадал 45-летний местный житель. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения, в частности минно-взрывной травмы, обломочного поражения грудной клетки и потерял обе ноги.
Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь, оказывая всю необходимую помощь.
Напомним
Ранее было проинформировано, что террористы обстреляли населенные пункты Херсонщины из различных видов вооружения, включая дроны и артиллерию. В результате атак ранены полицейский и местный житель, повреждены дома и автомобили.
Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавшие и разрушения23.02.25, 12:31 • 13903 просмотра