В Херсоне из-за атаки дрона мужчина получил обломочное поражение грудной клетки и потерял обе ноги

В Днепровском районе Херсона из-за вражеской дроновую атаку пострадал мужчина. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Сегодня около 13:00 в Днепровском районе Херсона в результате атаки беспилотника серьезно пострадал 45-летний местный житель. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения, в частности минно-взрывной травмы, обломочного поражения грудной клетки и потерял обе ноги.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь, оказывая всю необходимую помощь.

Напомним

Ранее было проинформировано, что террористы обстреляли населенные пункты Херсонщины из различных видов вооружения, включая дроны и артиллерию. В результате атак ранены полицейский и местный житель, повреждены дома и автомобили.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавшие и разрушения