У Харкові зафіксовано влучання ворожих БПЛА у двох районах міста - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Харків перебуває під масованою атакою Шахедів.
У Харкові, який перебуває під атакою ворожих дронів, влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
На дану хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється
Міський голова додав, що Харків під масованою атакою Шахедів.
У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники02.05.25, 21:38 • 1000 переглядiв