У Харкові зафіксовано влучання ворожих БПЛА у двох районах міста - мер

У Харкові, який перебуває під атакою ворожих дронів, влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

На дану хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється - повідомив Терехов.

Міський голова додав, що Харків під масованою атакою Шахедів.

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