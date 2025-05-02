В Харькове зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух районах города - мэр
Киев • УНН
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеских БПЛА в двух районах города. Харьков находится под массированной атакой Шахедов.
В Харькове, который находится под атакой вражеских дронов, попадание вражеских БПЛА в двух районах города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
На данную минуту имеем информацию о попадании вражеских БПЛА в двух районах города. Информация проверяется
Городской голова добавил, что Харьков под массированной атакой Шахедов.
В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники02.05.25, 21:38 • 990 просмотров