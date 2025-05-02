В Харькове зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух районах города - мэр

В Харькове, который находится под атакой вражеских дронов, попадание вражеских БПЛА в двух районах города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

На данную минуту имеем информацию о попадании вражеских БПЛА в двух районах города. Информация проверяется - сообщил Терехов.

Городской голова добавил, что Харьков под массированной атакой Шахедов.

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