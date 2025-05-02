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В Харькове зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух районах города - мэр

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеских БПЛА в двух районах города. Харьков находится под массированной атакой Шахедов.

В Харькове зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух районах города - мэр

В Харькове, который находится под атакой вражеских дронов, попадание вражеских БПЛА в двух районах города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

На данную минуту имеем информацию о попадании вражеских БПЛА в двух районах города. Информация проверяется 

- сообщил Терехов.

Городской голова добавил, что Харьков под массированной атакой Шахедов.

В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники02.05.25, 21:38 • 990 просмотров

Антонина Туманова

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