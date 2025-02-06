У Харкові ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник здійснив атаку на житлову зону біля девʼятиповерхівки. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
У Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник здійснив атаку на район щільної житлової забудови, біля девʼятиповерхівки. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Про це повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови у Салтівському районі. Вибух стався біля девʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило
У Харкові попередньо удар ворожого дрона, деталі уточнюються - мер06.02.25, 14:29 • 23208 переглядiв