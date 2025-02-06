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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки: что известно о последствиях

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 • 12188 просмотра

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В Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник совершил атаку на жилую зону возле девятиэтажки. Информация о пострадавших пока отсутствует.

В Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник совершил атаку на район плотной жилой застройки, возле девятиэтажки. Информация о пострадавших пока отсутствует. Об этом сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.  

Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел возле девятиэтажки. Информации о пострадавших на данный момент не поступало

- написал Терехов.

В Харькове предварительно удар вражеского дрона, детали уточняются - мэр06.02.25, 14:29 • 11933 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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