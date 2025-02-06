В Харькове вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки: что известно о последствиях

В Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник совершил атаку на район плотной жилой застройки, возле девятиэтажки. Информация о пострадавших пока отсутствует. Об этом сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел возле девятиэтажки. Информации о пострадавших на данный момент не поступало - написал Терехов.

В Харькове предварительно удар вражеского дрона, детали уточняются - мэр