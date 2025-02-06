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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове предварительно удар вражеского дрона, детали уточняются - мэр

В Харькове предварительно удар вражеского дрона, детали уточняются - мэр

Киев  •  УНН

 • 11235 просмотра

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В Салтовском районе Харькова произошел удар вражеским беспилотником. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что детали инцидента пока уточняются.

В Салтовском районе Харькова предварительно зафиксирован удар вражеского беспилотника, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Есть предварительная информация об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются

- написал Терехов.

Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке06.02.25, 08:53 • 21959 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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