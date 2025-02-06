В Харькове предварительно удар вражеского дрона, детали уточняются - мэр
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова произошел удар вражеским беспилотником. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что детали инцидента пока уточняются.
В Салтовском районе Харькова предварительно зафиксирован удар вражеского беспилотника, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Есть предварительная информация об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются
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