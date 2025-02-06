У Харкові попередньо удар ворожого дрона, деталі уточнюються - мер

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У Салтівському районі Харкова стався удар ворожим безпілотником. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що деталі інциденту наразі уточнюються.

У Салтівському районі Харкова попередньо зафіксовано удар ворожого безпілотника, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Маємо попередню інформацію про удар ворожим БПЛА по Салтівському району. Деталі уточнюються

- написав Терехов.

Нічна атака рф дронами на Харків: в ОВА розкрили масштаби руйнувань на ринку06.02.25, 08:53 • 27492 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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