У Харкові попередньо удар ворожого дрона, деталі уточнюються - мер
Київ • УНН
У Салтівському районі Харкова стався удар ворожим безпілотником. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що деталі інциденту наразі уточнюються.
У Салтівському районі Харкова попередньо зафіксовано удар ворожого безпілотника, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Маємо попередню інформацію про удар ворожим БПЛА по Салтівському району. Деталі уточнюються
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