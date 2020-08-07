У Харкові відмовляються обмежувати рух транспорту попри внесення до "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У зв'язку з внесенням Харкова до "червоної" зони через зростання рівня захворюваності на коронавірусну хворобу, зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть. Про це заявив міський голова Харкова Геннадій Кернес, передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті", - зазначив Кернес.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Україні оновили перелік карантинних зон. Так, у "червоній" зоні опинився Харків, а також продовжує залишатися Кіцманський район Чернівецької області.
Як повідомляв УНН, влада Тернополя та влада Луцька, які раніше були у "червоній" зоні, виступали проти посилення карантину.
Також в Україні закривали продаж залізничних квитків до станцій Луцьк і Тернопіль. А ще Укрзалізниця тимчасово скасовувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Додамо, що у Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт через скасування зупинки.