У Харкові відмовляються обмежувати рух транспорту попри внесення до "червоної" зони

"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті", - зазначив Кернес.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Україні оновили перелік карантинних зон. Так, у "червоній" зоні опинився Харків, а також продовжує залишатися Кіцманський район Чернівецької області.

Як повідомляв УНН, влада Тернополя та влада Луцька, які раніше були у "червоній" зоні, виступали проти посилення карантину.

Також в Україні закривали продаж залізничних квитків до станцій Луцьк і Тернопіль. А ще Укрзалізниця тимчасово скасовувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Додамо, що у Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт через скасування зупинки.