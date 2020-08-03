В Україні закрили продаж залізничних квитків до станцій Луцьк і Тернопіль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Продаж квитків на поїзди далекого сполучення до станцій Луцьк та Тернопіль і зворотно було закрито відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Протокол рішення Укрзалізниця отримала 31 липня о 19:10. Після отримання зазначеного рішення залізничники провели технологічні роботи щодо закриття продажу квитків. Так, станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що обмеження діє для поїздів: № 41/42 Дніпро-Трускавець, № 98/97 Ковель-Київ, № 88/87 Ковель-Новоолексіївка, № 12/11 Одеса-Львів, № 81/82 Київ-Ужгород, № 49/50 Київ-Трускавець, № 136/135 Чернівці-Одеса, № 108/107 Одеса-Ужгород, № 110/109 Львів-Херсон, № 86/85 Львів-Новоолексіївка, № 715/716 Київ-Львів.
Також пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонована компенсація повної вартості квитків.
Нагадаємо, влада Тернополя та Луцька продовжують виступати проти посилення карантину, попри перебування у “червоній зоні” розповсюдження COVID-19.
Як повідомлялося, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до “червоної”, “помаранчевої” та “жовтої” зон. З-поміж названих регіонів у “червоній зоні”, окрім Луцька, опинилися й місто Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області.