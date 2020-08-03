В Украине закрыли продажу железнодорожных билетов до станций Луцк и Тернополь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10. После получения указанного решения железнодорожники провели технологические работы по закрытию продажи билетов. Так, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались к станциям Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ограничение действует для поездов: № 41/42 Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов.
Также пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложена компенсация полной стоимости билетов.
Напомним, власти Тернополя и Луцка продолжают выступать против усиления карантина, несмотря на пребывание в "красной зоне" распространения COVID-19.
Как сообщалось, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуации.
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Среди названных регионов в "красной зоне", кроме Луцка, оказались и город Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.