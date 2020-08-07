В Харькове отказываются ограничивать движение транспорта несмотря на внесение в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В связи со внесением Харькова в "красную зону из-за роста уровня заболеваемости коронавирусной болезнью, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут. Об этом заявил городской глава Харькова Геннадий Кернес, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
"Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечение их комфортной жизни в городе", - отметил Кернес.
Напомним, ранее сегодня в Украине обновили перечень карантинных зон. Так, в "красной" зоне оказался Харьков, а также продолжает оставаться Кицманский район Черновицкой области.
Как сообщал УНН, власти Тернополя и власть Луцка, которые ранее были в "красной" зоне, выступали против усиления карантина.
Также в Украине закрывали продажу железнодорожных билетов до станций Луцк и Тернополь. А еще Укрзализныця временно отменяла остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Добавим, что в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки.