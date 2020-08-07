В Україні оновили перелік карантинних зон: хто став "червоним"

Так, згідно з даними візуалізації епідемічних показників на рівні районів та міст обласного значення, в Україні у "червоній" зоні:

- місто Харків;

- Костопільський район Рівненської;

- Кіцманський район Чернівецької області.

Додамо, з цієї зони були виключені міста Луцьк і Тернопіль. Зараз вони у "помаранчевій" і "зеленій" зонах відповідно.

У "помаранчевій" зоні:

- Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський район Львівської області, Перемишлянський район Львівської області, Пустомитівський район Львівської області, Луцький район Волинської області, Рівненський район, Любешівський район Волинської області;

- міста Івано-Франківськ, Чернівці, Львів, Луцьк.

У "жовтій" зоні:



- Прилуцький район Чернігівської області, місто Прилуки, Ніжин, Ніжинський район Чернігівської області, Носівський район Чернігівської області, Бобровицький район Чернігівської області, Козелецький район Чернігівської області;



- Житомир, Житомирський район, Пулинський район Житомирської області, Романівський район Житомирської області, Любарський район Житомирської області, місто Бердичів Житомирської області;



- Красилівський район Хмельницької області, Білогірський район Хмельницької області, Теофіпольський район Хмельницької області, Волочиський район Хмельницької області, Хмельницький, Чемеровецький район Хмельницької області;



- Сокирянський район Чернівецької області, Кельменецький район Чернівецької області, Хотинський район Чернівецької області, Новоселицький район Чернівецької області, Герцаївський район Чернівецької області, Глибоцький район Чернівецької області, Сторожинецький район Чернівецької області, Вижницький район Чернівецької області, Путильський район Чернівецької області, Заставнівський район Чернівецької області;



- Косівський район Івано-Франківської області, Снятинський район Івано-Франківської області, Коломийський район Івано-Франківської області, Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області, Калуський район Івано-Франківської області, Калуш;



- Рахівський район Закарпатської області, Тячівський район Закарпатської області, Хустський район Закарпатської області, Хуст, Міжгірський район Закарпатської області, Іршавський район Закарпатської області, Свалявський район Закарпатської області, Воловецький район Закарпатської області, Великоберезнянський район Закарпатської області, Перечинський район Закарпатської області, Ужгородський район Закарпатської області, Ужгород, Мукачівський район Закарпатської області, Мукачево, Берегівський район Закарпатської області, Берегове;



- Яворівський район Львівської області, Жовківський район Львівської області, Кам’янка-Бузький район Львівської області;



- місто Дубно, Здолбунівський район Рівненської області, Гощанський район Рівненської області;

- Ківерцівський район Волинської області, Маневицький район Волинської області.

Інші міста та райони, зокрема і місто Київ, у "зеленій" зоні.

Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, що влада Тернополя та влада Луцька, які раніше були у "червоній" зоні, виступали проти посилення карантину.

Також в Україні закривали продаж залізничних квитків до станцій Луцьк і Тернопіль. А ще Укрзалізниця тимчасово скасовувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Додамо, що у Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт через скасування зупинки.