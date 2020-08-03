У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт через скасування зупинки

“Я зробив своє звернення до міністра транспорту, де закликав його припинити це і зробити зупинку поїздів, потягів на станції міста Тернопіль. На жаль, нас не почули. Маємо наступний випадок: коли близько 85 людей їхало на поїзді з Херсона, їхали разом з дітьми, дітьми - інвалідами (з інвалідністю - ред.), дітьми, хворими на ДЦП. Також потяг відмовився зупинятися. Аж коли люди вчинили справжній бунт в потязі, тільки тоді начальник потяга дав команду зупинитися”, - сказав Сергій Надал.

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Нагадаємо, через карантин деякі потяги відсьогодні не зупинятимуться у Луцьку та Тернополі.