В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Тернополе 85 пассажиров, которые ехали из Херсона в Тернополь с детьми, в том числе, детьми с инвалидностью, устроили бунт из-за того, что остановку поезда отменили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал, передает УНН.
"Я сделал свое обращение к министру транспорта, где призывал его прекратить это и сделать остановку поездов, поездов на станции города Тернополь. К сожалению, нас не услышали. Имеем следующий случай: когда около 85 человек ехали на поезде из Херсона, ехали вместе с детьми, детьми - инвалидами (с инвалидностью - ред.), детьми, больными ДЦП. Также поезд отказался останавливаться. Только когда люди совершили настоящий бунт в поезде, только тогда начальник поезда дал команду остановиться", - сказал Сергей Надал.
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Напомним, из-за карантина некоторые поезда с сегодняшнего дня не будут останавливаться в Луцке и Тернополе.