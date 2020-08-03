В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102700 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111991 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116877 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150343 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116578 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141539 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104250 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102840 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105103 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102293 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки

Киев  •  УНН

 • 32381 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Тернополе 85 пассажиров, которые ехали из Херсона в Тернополь с детьми, в том числе, детьми с инвалидностью, устроили бунт из-за того, что остановку поезда отменили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

"Я сделал свое обращение к министру транспорта, где призывал его прекратить это и сделать остановку поездов, поездов на станции города Тернополь. К сожалению, нас не услышали. Имеем следующий случай: когда около 85 человек ехали на поезде из Херсона, ехали вместе с детьми, детьми - инвалидами (с инвалидностью - ред.), детьми, больными ДЦП. Также поезд отказался останавливаться. Только когда люди совершили настоящий бунт в поезде, только тогда начальник поезда дал команду остановиться", - сказал Сергей Надал.

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Напомним, из-за карантина некоторые поезда с сегодняшнего дня не будут останавливаться в Луцке и Тернополе.

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