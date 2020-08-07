В Украине обновили перечень карантинных зон: кто стал "красным"

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Центре общественного здоровья обновили перечень районов с "красной" зоны. По состоянию на 14:00 7 августа, Тернополь и Луцк, в которых усиливали карантин, теперь находятся в "зеленой" и "оранжевой" зонах соответственно. В то же время, в "красной" зоне оказался Харьков и продолжает оставаться Кицманский район Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интерактивную карту зон от ЦОС Минздрава Украины.