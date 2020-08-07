В Украине обновили перечень карантинных зон: кто стал "красным"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102951 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128365 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108223 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128465 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101468 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102246 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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В Украине обновили перечень карантинных зон: кто стал "красным"

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Центре общественного здоровья обновили перечень районов с "красной" зоны. По состоянию на 14:00 7 августа, Тернополь и Луцк, в которых усиливали карантин, теперь находятся в "зеленой" и "оранжевой" зонах соответственно. В то же время, в "красной" зоне оказался Харьков и продолжает оставаться Кицманский район Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интерактивную карту зон от ЦОС Минздрава Украины.

Так, согласно данным визуализации эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения, в Украине в "красной" зоне:

- город Харьков;

- Костопольский район Ровенской;

- Кицманский район Черновицкой области.

Добавим, из этой зоны были исключены города Луцк и Тернополь. Сейчас они в "оранжевой" и "зеленой" зонах соответственно.

В "оранжевой" зоне:

- Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский район Львовской области, Перемышлянский район Львовской области, Пустомытовский район Львовской области, Луцкий район Волынской области, Ровенский район, Любешовский район Волынской области;

- города Ивано-Франковск, Черновцы, Львов, Луцк.

В "желтой" зоне:

- Прилукский район Черниговской области, город Прилуки, Нежин, Нежинский район Черниговской области, Носовский район Черниговской области, Бобровицкий район Черниговской области, Козелецкий район Черниговской области;

- Житомир, Житомирский район, Пулинский район Житомирской области, Романовский район Житомирской области, Любарский район Житомирской области, город Бердичев Житомирской области;

- Красиловский район Хмельницкой области, Белогорский район Хмельницкой области, Теофипольский район Хмельницкой области, Волочисский район Хмельницкой области, Хмельницкий, Чемеровецкий район Хмельницкой области;

- Сокирянский района Черновицкой области, Кельменецкий район Черновицкой области, Хотинский район Черновицкой области, Новоселицкий район Черновицкой области, Герцаевский район Черновицкой области, Глыбокский район Черновицкой области, Сторожинецкий район Черновицкой области, Вижницкий район Черновицкой области, Путильский район Черновицкой области, Заставновский район Черновицкой области;

- Косовский район Ивано-Франковской области, Снятынский район Ивано-Франковской области, Коломыйский район Ивано-Франковской области, Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Калушский район Ивано-Франковской области, Калуш;

- Раховский район Закарпатской области, Тячевский район Закарпатской области, Хустский район Закарпатской области, Хуст, Мукачевский район Закарпатской области, Иршавский район Закарпатской области, Свалявский район Закарпатской области, Воловецкий район Закарпатской области, Великоберезнянский район Закарпатской области, Перечинский район Закарпатской области, Ужгородский район Закарпатской области, Ужгород, Мукачевский район Закарпатской области, Мукачево, Береговский район Закарпатской области, Берегово;

- Яворовский район Львовской области, Жолковский район Львовской области, Каменка-Бугский район Львовской области;

- город Дубно, Здолбуновский район Ровенской области, Гощанский район Ровенской области;

- Киверцовский район Волынской области, Маневичский район Волынской области.

Другие города и районы, в том числе и город Киев, в "зеленой" зоне.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуации.

Отметим, что власти Тернополя и власть Луцка, которые ранее были в "красной" зоне, выступали против усиления карантина.

Также в Украине закрывали продажу железнодорожных билетов до станций Луцк и Тернополь. А еще Укрзализныця временно отменяла остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Добавим, что в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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