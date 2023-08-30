У Харкові школярі навчатимуться у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Харкові заклади загальної середньої освіти почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно працюватиме офлайн-формат школи, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Зазначається, що у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.
Підготовка відповідних приміщень ще триває. В них буде забезпечено вентиляцією з рекуперацією повітря, опалення, звукоізоляція, ремонт у класних кімнатах та вбиральнях.
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