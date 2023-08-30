У Харкові школярі навчатимуться у метро

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Зазначається, що у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

Підготовка відповідних приміщень ще триває. В них буде забезпечено вентиляцією з рекуперацією повітря, опалення, звукоізоляція, ремонт у класних кімнатах та вбиральнях.

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