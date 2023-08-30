В Харькове школьники будут учиться в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Харькове заведения общего среднего образования начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно будет работать офлайн-формат школы, согласно которому несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в безопасных помещениях метрополитена. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
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Отмечается, что в Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.
Подготовка соответствующих помещений продолжается. В них будет обеспечена вентиляция с рекуперацией воздуха, отопление, звукоизоляция, ремонт в классных комнатах и туалетах.
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