В Харькове школьники будут учиться в метро

Подробности

Отмечается, что в Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.

Подготовка соответствующих помещений продолжается. В них будет обеспечена вентиляция с рекуперацией воздуха, отопление, звукоизоляция, ремонт в классных комнатах и туалетах.

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