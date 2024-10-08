У Харкові кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 21
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару в Харкові постраждала 21 особа. 17 з них госпіталізовано, серед яких 16-річний підліток, повідомили голова Харківської ОВА та мер міста.
У Харкові внаслідок ворожого удару постраждала 21 людина. 17 з них госпіталізовано, серед них 16-річний підліток, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих збільшилася до 21
"21 постраждалий. 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років", - уточнив мер міста.
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