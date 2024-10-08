В Харькове количество пострадавших от вражеского удара возросло до 21

В Харькове в результате вражеского удара пострадал 21 человек. 17 из них госпитализированы, среди них 16-летний подросток, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших увеличилось до 21 - написал Синегубов.

"21 пострадавший. 17 из них госпитализированы, в том числе подросток 16 лет", - уточнил мэр города.

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