В Харькове количество пострадавших от вражеского удара возросло до 21

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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
7 октября 2024, 09:54  •  103361 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове количество пострадавших от вражеского удара возросло до 21

В Харькове количество пострадавших от вражеского удара возросло до 21

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:45  •  2177 просмотра

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В результате вражеского удара в Харькове пострадал 21 человек. 17 из них госпитализированы, среди которых 16-летний подросток, сообщили председатель Харьковской ОВА и мэр города.

В Харькове в результате вражеского удара пострадал 21 человек. 17 из них госпитализированы, среди них 16-летний подросток, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших увеличилось до 21

- написал Синегубов.

"21 пострадавший. 17 из них госпитализированы, в том числе подросток 16 лет", -  уточнил мэр города.

По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА8 октября 2024, 08:00 • 6772 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков