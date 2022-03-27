У харківському метро відкрили фестиваль класичної музики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У харківському метро в укритті відкрили фестиваль класичної музики KharkivMusicFest-2022. Про це повідомляють організатори у своєму Fecebook, передає УНН.
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У своєму Telegram-каналі міський голова Олег Синєгубов підтримав музикантів.
"Вже місяць живемо під постійними обстрілами окупантів, але попри це ми не втратили віру. Сьогоднішній символічний KharkivMusicFest цьому доказ. Дякуємо організаторам за те, що повернули харків’ян хоч на кілька годин до звичного життя із рідними, із усмішками, із мистецтвом", - написав чиновник.
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"Ми як і планували відкрили KharkivMusicFest-2022. Цього разу відкриття фестивалю відбулось не в урочистій атмосфері великої зали Харківської філамонії, і не публіка йшла до нас, а ми прийшли до слухачів у бомбосховища. Бо музика може дати так багато – надію, розраду, підтримку, і волю до перемоги", - йдеться у повідомленні.
Музиканти виконали програму з шедеврів класичної музики Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а також обробки українських народних пісень, які були написані спеціально для цього концерту молодим харківським композитором і диригентом Володимиром Богатирьовим.